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На этом сайте явный фотошоп: белорусский врач без своего ведома стал лицом российского лекарства

10 апреля 2017 17:43
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Новости Беларуси. Доктор из белорусской глубинки невольно стал лицом сомнительного лекарственного препарата.

Главврач сельской больницы в Бобруйском районе случайно заметил свое фото на одном из российских сайтов.

Там он рекламировал якобы чудодейственное лекарство от разных недугов. Все бы ничего, только сам доктор и близко не слышал о таком препарате и теперь собирается защищать свое честное имя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом сайте явный фотошоп: белорусский врач без своего ведома стал лицом российского лекарства-1

Федор Малышев, главный врач Глушанской сельской больницы:
На этом сайте явный фотошоп.

На моей фотографии, рядом со мной, видно даже невооруженным взглядом, что это препарат, которого здесь не должно быть.

Удивление и возмущение – эти чувства одновременно испытал Федор Малышев, когда увидел свое фото под рекламой лекарства. Рядом с портретом слова от имени белорусского доктора: будто экстракт голубики – панацея от гипертонии до сахарного диабета. А чтобы внушить доверие посетителю сайта, главврачу сельской больницы приписали громкие медицинские регалии. Коллеги и пациенты подхватили.

Ольга Галецкая, медсестра Глушанской сельской больницы:
Возмущены до предела, до крайности. Так нельзя делать.

Это порочит не только медицину Беларуси, но и имя нашего замечательного доктора.

Как именно на этом сайте оказалась фотография сам доктор только догадывается. Когда-то он номинировался на звание «Врач года Беларуси». Видимо, этим и приглянулся интернет-мошенникам. Доктор с 40-летним стажем – сторонник классической медицины. А этот препарат, говорит, никак нельзя отнести к лекарствам.

На этом сайте явный фотошоп: белорусский врач без своего ведома стал лицом российского лекарства-4

Федор Малышев:
Это сомнительная какая-то пищевая масса, экстракт, который выдают за чудодейственное лекарство. На сайте написано, что это разработка белорусских ученых, медиков, Академии наук.

Но на самом деле это никак не белорусская разработка, и вообще разработкой это назвать нельзя.

Сайты с рекламой экстракта голубики имеют российскую прописку и московские телефоны. Фирмы-однодневки используют все ходы: акции и супервыгодные цены. Стоила упаковка 68 рублей, продадим за рубль.

На этом сайте явный фотошоп: белорусский врач без своего ведома стал лицом российского лекарства-7

Юрий Прокопенко, СТВ:
Такими предложениями интернет буквально завален. А что же наша аптечная сеть? Здравствуйте. У вас препарат с таким названием?

Провизор:
Нет, такого препарата у нас нет, и не было никогда.

На этом сайте явный фотошоп: белорусский врач без своего ведома стал лицом российского лекарства-10

Михаил Семенюк, главный врач Бобруйской городской поликлиники №2:
Если препарат не зарегистрирован на территории Республики Беларусь, если он здесь не апробирован, то этот препарат является неофициальным и к продаже в наших аптеках, государственных и частных, он никогда не появится.

Сейчас Федор Малышев собирается обращаться в суд.

Хочет не только свое честное имя защитить, но и предупредить доверчивых людей. Если даже реклама лекарства начинается с обмана, можно ли верить самому препарату?

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт # Юрий Прокопенко # Федор Малышев # Ольга Галецкая # Михаил Семенюк

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