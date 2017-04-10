На этом сайте явный фотошоп: белорусский врач без своего ведома стал лицом российского лекарства

Там он рекламировал якобы чудодейственное лекарство от разных недугов. Все бы ничего, только сам доктор и близко не слышал о таком препарате и теперь собирается защищать свое честное имя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач сельской больницы в Бобруйском районе случайно заметил свое фото на одном из российских сайтов.

На моей фотографии, рядом со мной, видно даже невооруженным взглядом, что это препарат, которого здесь не должно быть.

Удивление и возмущение – эти чувства одновременно испытал Федор Малышев, когда увидел свое фото под рекламой лекарства. Рядом с портретом слова от имени белорусского доктора: будто экстракт голубики – панацея от гипертонии до сахарного диабета. А чтобы внушить доверие посетителю сайта, главврачу сельской больницы приписали громкие медицинские регалии. Коллеги и пациенты подхватили.

Ольга Галецкая, медсестра Глушанской сельской больницы:

Возмущены до предела, до крайности. Так нельзя делать.

Это порочит не только медицину Беларуси, но и имя нашего замечательного доктора.

Как именно на этом сайте оказалась фотография сам доктор только догадывается. Когда-то он номинировался на звание «Врач года Беларуси». Видимо, этим и приглянулся интернет-мошенникам. Доктор с 40-летним стажем – сторонник классической медицины. А этот препарат, говорит, никак нельзя отнести к лекарствам.