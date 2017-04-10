На этом сайте явный фотошоп: белорусский врач без своего ведома стал лицом российского лекарства
Новости Беларуси. Доктор из белорусской глубинки невольно стал лицом сомнительного лекарственного препарата.
Главврач сельской больницы в Бобруйском районе случайно заметил свое фото на одном из российских сайтов.
Там он рекламировал якобы чудодейственное лекарство от разных недугов. Все бы ничего, только сам доктор и близко не слышал о таком препарате и теперь собирается защищать свое честное имя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Федор Малышев, главный врач Глушанской сельской больницы:
На этом сайте явный фотошоп.
На моей фотографии, рядом со мной, видно даже невооруженным взглядом, что это препарат, которого здесь не должно быть.
Удивление и возмущение – эти чувства одновременно испытал Федор Малышев, когда увидел свое фото под рекламой лекарства. Рядом с портретом слова от имени белорусского доктора: будто экстракт голубики – панацея от гипертонии до сахарного диабета. А чтобы внушить доверие посетителю сайта, главврачу сельской больницы приписали громкие медицинские регалии. Коллеги и пациенты подхватили.
Ольга Галецкая, медсестра Глушанской сельской больницы:
Возмущены до предела, до крайности. Так нельзя делать.
Это порочит не только медицину Беларуси, но и имя нашего замечательного доктора.
Как именно на этом сайте оказалась фотография сам доктор только догадывается. Когда-то он номинировался на звание «Врач года Беларуси». Видимо, этим и приглянулся интернет-мошенникам. Доктор с 40-летним стажем – сторонник классической медицины. А этот препарат, говорит, никак нельзя отнести к лекарствам.
Федор Малышев:
Это сомнительная какая-то пищевая масса, экстракт, который выдают за чудодейственное лекарство. На сайте написано, что это разработка белорусских ученых, медиков, Академии наук.
Но на самом деле это никак не белорусская разработка, и вообще разработкой это назвать нельзя.
Сайты с рекламой экстракта голубики имеют российскую прописку и московские телефоны. Фирмы-однодневки используют все ходы: акции и супервыгодные цены. Стоила упаковка 68 рублей, продадим за рубль.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Такими предложениями интернет буквально завален. А что же наша аптечная сеть? Здравствуйте. У вас препарат с таким названием?
Провизор:
Нет, такого препарата у нас нет, и не было никогда.
Михаил Семенюк, главный врач Бобруйской городской поликлиники №2:
Если препарат не зарегистрирован на территории Республики Беларусь, если он здесь не апробирован, то этот препарат является неофициальным и к продаже в наших аптеках, государственных и частных, он никогда не появится.
Сейчас Федор Малышев собирается обращаться в суд.
Хочет не только свое честное имя защитить, но и предупредить доверчивых людей. Если даже реклама лекарства начинается с обмана, можно ли верить самому препарату?