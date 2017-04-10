В Гомеле 2-летний мальчик погиб, проглотив воздушный шарик

Новости Беларуси. Трагедия в Гомеле произошла вечером 7 апреля. Две сестры и брат играли с воздушным шариком. Дети надували его, набирали в него воду.
Мама забрала шарик, вылила из него воду,
в этот момент двухлетний сын выхватил игрушку из ее рук.
Как сообщает «Гомельская праўда», ссылаясь на помощника прокурора Гомеля, малыш побежал в комнату и, прыгая на кровати, заглотил шар на вдохе.
Мама пыталась помочь сыну – старшая сестра вызывала скорую.
Мальчика спасти не удалось. Он умер с машине скорой помощи.