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Минобороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего

04 сентября 2025 13:33
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Министерство обороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего. Инцидент произошел на одном из полигонов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего-2

Как сообщили в пресс-службе, из-за нештатной ситуации в воздухе в ходе десантирования из самолета Ан-2 военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью. На место происшествия выехал замминистра обороны. Обстоятельства происшествия выясняются комиссией военного ведомства совместно со Следственным комитетом. Ход проведения проверки – на личном контроле министра обороны.

# Министерство обороны Республики Беларусь

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