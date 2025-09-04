Минобороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего

Министерство обороны проводит проверку по факту гибели военнослужащего. Инцидент произошел на одном из полигонов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в пресс-службе, из-за нештатной ситуации в воздухе в ходе десантирования из самолета Ан-2 военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью. На место происшествия выехал замминистра обороны. Обстоятельства происшествия выясняются комиссией военного ведомства совместно со Следственным комитетом. Ход проведения проверки – на личном контроле министра обороны.