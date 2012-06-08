На четырех автобусах «МАЗ», которые сгорели в Гродно, будут возить людей

Новости Беларуси. В гродненском автопарке ночью сгорели 4 практически новые автобусы «МАЗ». Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут, огонь тушили 6 расчетов спасателей. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание проводки в одном из автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Древило, директор автобусного парка Гродно:

Салоны сгорели, а основные агрегаты невредимы. Ни двигатель, ни коробка не повреждены. Поэтому я думаю, что нам придется менять только салоны автобусов.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа по установлению всех обстоятельств происшествия и размеров ущерба.