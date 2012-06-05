Задержан бывший председатель-убийца, захвативший заложников в Витебской области

Новости Беларуси. 62-летний мужчина из деревни Рулевщина ворвался с ножом в дом 58-летнего знакомого из соседней деревни Старая Белица (Сенненский район Витебской области). В это время в доме находился хозяин с двумя дочерьми: 17 лет и 21 года. Младшей девочке хитростью удалось бежать и вызвать милицию. Старшую дочь с отцом захватчик продолжал удерживать силой. Требовал собрать прессу и самых высокопоставленных представителей власти. Приехавших на место чиновников ему оказалось недостаточно.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области:

Выдвигал требования позвать ему для беседы и других руководителей государственных органов. Начались переговоры. В ходе 3-часовых переговоров мужчина потерял бдительность и хозяину квартиры удалось выбежать.

Сейчас мужчина лежит в больнице. С многочисленными ножевыми ранениями он с трудом вырвался из дома.

Виктор Ковальчук, отец погибшей:

Он одел свою куртку и прижал ногами, ударил по голове. Слово скажу – он бил. Потом начал пальцы ломать и резать, а я изловчился и нож у него выхватил, но не справился.

Иван Барановский, врач-хирург хирургического отделения Сенненской центральной районной больницы:

Множественные ранения рук, головы. Произведена хирургическая обработка раны. Пациент госпитализирован для наблюдения. Состояние удовлетворительное

В шесть утра дом взяли штурмом. За пару часов до этого мужчина расправился со своей заложницей. 21-летнюю девушку зарезал ножом.

Объяснить свой поступок задержанный не смог. Сейчас он находится под стражей. По статье «убийство» следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанного знала вся округа. Бывший председатель хозяйства пользовался уважением. Но недавно превратился в профессионального жалобщика. На последнем приеме граждан требовал сдать в аренду колхозный водоем.