Шокирующее видео. В водителя автобуса летит кусок железа, ломает ребра и вонзается в печень

Новости Китая. В Китае водитель автобуса спас пассажиров ценой собственной жизни. На большой скорости в кабину шофера через лобовое стекло попал кусок железа, который, скорее всего, выпал из кузова проезжающего грузовика. Удар пришелся прямо по водителю. Однако, несмотря на сильную боль (впоследствии врачи установили, что у него была тяжелейшая травма печени и перелом четырех ребер), водитель не потерял управления и смог плавно затормозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем, как потерять сознание, он успел предупредить людей не выходить на шоссе. Позже, после нескольких операций, шофер скончался в больнице.