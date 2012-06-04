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Шокирующее видео. В водителя автобуса летит кусок железа, ломает ребра и вонзается в печень

04 июня 2012 13:44
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Новости Китая. В Китае водитель автобуса спас пассажиров ценой собственной жизни. На большой скорости в кабину шофера через лобовое стекло попал кусок железа, который, скорее всего, выпал из кузова проезжающего грузовика. Удар пришелся прямо по водителю. Однако, несмотря на сильную боль (впоследствии врачи установили, что у него была тяжелейшая травма печени и перелом четырех ребер), водитель не потерял управления и смог плавно затормозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем, как потерять сознание, он успел предупредить людей не выходить на шоссе. Позже, после нескольких операций, шофер скончался в больнице.

# Видеофакт

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