Прямой эфир

Фейерверки 15 минут взрывались в жилом доме бюргера, разнося все вокруг - 9 раненых

04 июня 2012 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Частный склад фейерверков в воскресенье вечером взорвался в городе Билефельд в Германии (в 100 км от Ганновера). Пострадали 9 человек, состояние одного критическое. По словам очевидцев, фейерверки в доме взрывались на протяжении 15 минут. Пиротехнические ракеты вылетали из окон, оглушительно взрывались.

В результате взрывов возник пожар, почти на 100 метров над домом поднялся столб густого дыма. Часть жилого дома обрушилась, у соседних зданий были выбиты стекла, повреждены несколько автомобилей из-за рухнувшего гаража, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция эвакуировала жителей нескольких близлежащих домов.

В тушении огня было задействовано более 150 спасателей и пожарный вертолет. На данный момент пожар потушен, а следователи выясняют, почему и как в жилом доме хранилось такое количество пиротехнических веществ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв пиротехники, фейерверк

Другие новости рубрики

Все новости
04 июня 2012 09:29

Погибли все пассажиры самолета, который упал на жилой дом в Африке в это воскресенье

Очередной самолет «Авиатика-890» разбился в Гомельской области
01 июня 2012 17:42

Очередной самолет «Авиатика-890» разбился в Гомельской области

01 июня 2012 10:42

Дайвер из Латвии не смог перейти границу по дну Западной Двины