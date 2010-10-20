На белорусско-польской границе задержали фуру шубами из Германии на миллион евро

По документам в грузовом отсеке автомобиля находились стальные трубы. Однако при досмотре вместо них обнаружили 220 плотно упакованных тюков с одеждой китайского производства: зимними кожаными куртками, шубами, пуховиками, плащами и джинсами. Чтобы пересчитать и описать весь товар, сотрудникам таможни понадобиться несколько дней.
По предварительной оценке, контрабандный груз составит свыше 11 тысяч изделий, стоимость которых может превысить миллион евро. Это крупнейший в Республике контрабандный груз как по количеству, так и по стоимости в этом году. Водитель российской фирмы-перевозчика задержан для разбирательств.
Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
В настоящее проводится проверка. Ну и в рамках
административного процесса несомненно будут установлены все обстоятельства происшествия и лица причастные к данному перемещению.