На белорусско-польской границе задержали фуру шубами из Германии на миллион евро

Грузовой «Мерседес», следовавший из Германии в Россию, остановили гродненские таможенники вечером 19 октября в пункте пропуска «Брузги».

По документам в грузовом отсеке автомобиля находились стальные трубы. Однако при досмотре вместо них обнаружили 220 плотно упакованных тюков с одеждой китайского производства: зимними кожаными куртками, шубами, пуховиками, плащами и джинсами. Чтобы пересчитать и описать весь товар, сотрудникам таможни понадобиться несколько дней.

По предварительной оценке, контрабандный груз составит свыше 11 тысяч изделий, стоимость которых может превысить миллион евро. Это крупнейший в Республике контрабандный груз как по количеству, так и по стоимости в этом году. Водитель российской фирмы-перевозчика задержан для разбирательств.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

В настоящее проводится проверка. Ну и в рамках

административного процесса несомненно будут установлены все обстоятельства происшествия и лица причастные к данному перемещению.