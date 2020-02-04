Скандал на границе. Житель Столбцовского района отказался выполнять законные указания пограничников

Новости Беларуси. Скандал на границе. Инцидент произошёл в пункте пропуска «Песчатка». 44-летний мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002-ом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контролер усомнился в действительности документа и попросил пройти стандартную проверку идентификации личности. На что житель Столбцовского района отреагировал не совсем адекватно. Начал спорить, требовать оригиналы законов, а потом и вовсе вернулся в свой автомобиль. В итоге пограничники были вынуждены применить физическую силу и сопроводить задержанного в служебное помещение.