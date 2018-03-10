«Мы надеемся на лучшее, не оставляем надежды, что они живы»: поисковая операция горняков «Беларуськалия» продолжается

Новости Беларуси. Подробности происшествия на «Беларуськалии». Накануне вечером в шахте на третьем рудоуправлении произошел выброс газа и обрушение породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тот момент там находились двое сотрудников. Работники военизированной горноспасательной части компании оперативно провели работы по снижению концентрации паров метана в воздухе и приступили к разбору завала. Поисковая операция продолжается уже более суток. Задействованы горноспасатели и службы рудника. К этому времени специалистам удалось пройти примерно половину пути.

Судьба заблокированных горняков по-прежнему остается неизвестной. Тем не менее шанс обнаружить их выжившими есть. Спастись они могли в случае быстрой реакции на ситуацию. Возможно, шахтерам удалось спрятаться под своим оборудованием. Точные причины ЧП неизвестны. В обстоятельствах произошедшего разбирается специально созданная комиссия. Известно, что панель, по которой проходили шахтеры, была экспериментальной.

Иван Головатый, генеральный директор предприятия «Беларуськалий»:

Произошло внезапное обрушение пород кровли с большой интенсивностью и выделением газа. Как показали предварительные данные, это обрушение составило до 12 метров локально, в диаметре порядка 3-4 метров. После разгазования горных выработок были начаты работы по расчистке завалов. Работа не прекращается ни на минуту. Люди сменяют друг друга.

К сожалению, какой-то особенной техники применить невозможно: зачистка происходит вручную, с помощью лопат. Сложность составляет еще то, что ограничены в пространстве: ширина выработки составляет всего лишь 3,8 метров, высота 3 метра. При этом возможно размещение не более 5 человек. К сожалению, до настоящего момента работники не были обнаружены. Под завалом находятся машинист горных выемочных машин Максим Иванов и Дмитрий Вальков – горнорабочий, которые работали на проходческом комбайне и на самоходном вагоне. Где именно расположение людей, сказать сложно, потому что выброс был большой силы, большой интенсивности. По месторасположению пока сложно сказать. Мы надеемся на лучшее. Не оставляем надежды, что они живы.