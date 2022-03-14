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Мужчина сжигал сучья, загорелась трава. В Минской области ликвидировали пожар

14 марта 2022 15:14
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Новости Беларуси. Сообщение о загорании сухой растительности в агрогородке Старые Дороги поступило на линию МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Мужчина сжигал сучья, загорелась трава. В Минской области ликвидировали пожар-1

После прибытия спасателей стало известно, что мужчина на приусадебном участке сжигал сучья. Порывом ветра огонь распространился на траву. Видя, что процесс становится неподконтрольным, мужчина самостоятельно пытался сбить пламя.  

Мужчина сжигал сучья, загорелась трава. В Минской области ликвидировали пожар-4

Супруга в это время позвонила спасателям. Они ликвидировали возгорание. Мужчина госпитализирован с ожогами обеих кистей рук. Всего за сутки на территории Минской области произошло 23 загорания сухой растительности. Больше всего в Смолевичском районе.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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