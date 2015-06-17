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Мужчина сломал сожительнице ноги за то, что она надолго ушла в туалет

17 июня 2015 10:56
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Новости России. Жуткая история произошла в Ленинск-Кузнецком. 43-летний мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

На воле он познакомился с 35-летней женщиной.

Они стали жить вместе в доме в частном секторе. Мужчина оказался очень ревнивым. Когда его подруга вышла ночью в уборную, ему показалось, что она отсутствует слишком долго.

Мужчина, не подбирая слов, стал выяснять причины, после чего взял самодельную биту и несколько раз ударил женщину по ногам.

В больницу пострадавшую увезли с открытыми переломами.

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области:
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до 8 лет лишения свободы.

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# происшествия # Покушение

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