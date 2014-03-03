Мужчина на машине пытался прорваться через латвийско-белорусскую границу

Новости Беларуси. Инцидент на границе. Мужчина на машине пытался прорваться через латвийско-белорусский рубеж.

Не закончив оформление всех необходимых документов, водитель разогнался на авто до большой скорости и направился в сторону белорусского пункта пропуска Урбаны. Однако дежурный вовремя успел развернуть специальное устройство для принудительной остановки. Мужчина заметил это и был вынужден остановить автомобиль. В результате его задержали белорусские пограничники.

Выяснилось, что это гражданин нашей страны.

В его машине никаких запрещенных к провозу предметов не было.

Сейчас выясняются причины столь странного поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.