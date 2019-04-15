Прямой эфир

Мужчина без определённого места жительства погиб из-за загорания мусорного контейнера в Минске

15 апреля 2019 20:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужчина без определенного места жительства погиб в результате загорания мусорного контейнера на улице Гикало, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина без определённого места жительства погиб из-за загорания мусорного контейнера в Минске-1

Мужчина без определённого места жительства погиб из-за загорания мусорного контейнера в Минске-3

Обгоревший труп обнаружили прибывшие на место спасатели. Как выяснилось, мужчина был зарегистрирован в Червенском районе, но не проживал там, нигде не работал и вел бродяжнический образ жизни.

Причина пожара выясняется.

Мужчина без определённого места жительства погиб из-за загорания мусорного контейнера в Минске-6

Мужчина без определённого места жительства погиб из-за загорания мусорного контейнера в Минске-8

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Два человека погибли на пожарах в Беларуси за сутки
15 апреля 2019 19:03

Два человека погибли на пожарах в Беларуси за сутки

В Речицком районе нетрезвая бесправница на Volkswagen врезалась в дерево
15 апреля 2019 14:01

В Речицком районе нетрезвая бесправница на Volkswagen врезалась в дерево

В Чечерском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали водителя грузовика
15 апреля 2019 12:21

В Чечерском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали водителя грузовика