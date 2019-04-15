Мужчина без определённого места жительства погиб из-за загорания мусорного контейнера в Минске

Новости Беларуси. Мужчина без определенного места жительства погиб в результате загорания мусорного контейнера на улице Гикало, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обгоревший труп обнаружили прибывшие на место спасатели. Как выяснилось, мужчина был зарегистрирован в Червенском районе, но не проживал там, нигде не работал и вел бродяжнический образ жизни.

Причина пожара выясняется.