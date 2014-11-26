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Москва: трамвай переехал 15-летнюю школьницу, девочка лишилась ног

26 ноября 2014 15:47
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Новости России. Трагедия произошла на северо-западе Москвы около восьми часов утра. Ученица девятого класса шла в школу. В какой-то момент она пыталась перебежать дорогу, но попала под проезжающий трамвай.

Пострадавшую с ампутацией обеих ног госпитализировали, за ее жизнь борются врачи.

По словам очевидцев, школьница была в наушниках и не слышала предупреждающего сигнала водителя трамвая.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Это не первый и, к несчастью, не последний случай, когда дети становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, месяц назад в Беларуси под колесами автобуса погиб второклассник. Мальчик пересекал дорогу в положенном месте, но на велосипеде.  По словам водителя, когда он начал движение, никого на переходе не было, а после он неожиданно услышал сильный удар. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Авария в России

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