Москва: трамвай переехал 15-летнюю школьницу, девочка лишилась ног

Новости России. Трагедия произошла на северо-западе Москвы около восьми часов утра. Ученица девятого класса шла в школу. В какой-то момент она пыталась перебежать дорогу, но попала под проезжающий трамвай.

Пострадавшую с ампутацией обеих ног госпитализировали, за ее жизнь борются врачи.

По словам очевидцев, школьница была в наушниках и не слышала предупреждающего сигнала водителя трамвая.



Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Это не первый и, к несчастью, не последний случай, когда дети становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, месяц назад в Беларуси под колесами автобуса погиб второклассник. Мальчик пересекал дорогу в положенном месте, но на велосипеде. По словам водителя, когда он начал движение, никого на переходе не было, а после он неожиданно услышал сильный удар. Подробности вы узнаете из видео.