Мощный теракт в Ираке. Погибли около 40 человек

Новости Ирака. В Ираке очередной мощный теракт. По последним данным, в результате атаки погибли около 40 человек. Число пострадавших уточняется.

Взрыв прогремел на севере страны. Бомба взорвалась в городском кафе, где было многолюдно. Там отмечали наступление ночи после первой пятницы священного месяца Рамадан.

Отметим, Ирак в последние месяцы переживает всплеск насилия, связанный с религиозным противостоянием. Мусульмане-сунниты обвиняют правительство, в котором преобладают шииты, в дискриминации. Только за первое полугодие 2013 погибли более 2 с половиной тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.