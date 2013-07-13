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Мощный теракт в Ираке. Погибли около 40 человек

13 июля 2013 15:57
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Новости Ирака. В Ираке очередной мощный теракт. По последним данным, в результате атаки погибли около 40 человек. Число пострадавших уточняется.

Взрыв прогремел на  севере страны. Бомба взорвалась в  городском кафе, где было многолюдно. Там отмечали наступление ночи после первой пятницы священного месяца Рамадан.

Отметим, Ирак в последние месяцы переживает всплеск насилия, связанный с религиозным противостоянием. Мусульмане-сунниты обвиняют правительство, в котором преобладают шииты, в дискриминации. Только за первое полугодие 2013 погибли более 2 с половиной тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Ираке

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