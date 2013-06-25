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Мощный теракт в Афганистане. Погибли около 10 человек

25 июня 2013 11:37
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Новости Афганистана. На юге Афганистана произошел мощный теракт. В результате взрыва  придорожной мины погибли, по разным данным, около 10  человек. Среди них — много  женщин и один ребенок. По меньшей мере два человека получили ранения. Все пострадавшие были членами одной семьи.

По данным местных СМИ, они ехали на машине на праздник по случаю помолвки. Это уже второе крупное ЧП в Афганистане. Утром был атакован президентский дворец.

Напомним, несколько дней назад НАТО окончательно передало контроль за безопасностью в стране местным правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Афганистане

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