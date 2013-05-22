Мощность торнадо в США равна мощности восьми атомных бомб

Новости США. Тревожные вести приходят из США. Среди пострадавших и погибших — много детей. Ураган почти полностью разрушил несколько начальных школ. Спасатели продолжают разбирать завалы. Основной удар стихии пришелся на небольшой городок Мур. Там разрушены целые кварталы, повреждены линии электропередачи и нарушено водоснабжение.

Жители пострадавшего региона до сих пор не могут прийти в себя.

Рикки Стоув, житель г. Мур (США):

Мы спрятались в подвале, но ветер был настолько сильный, что он без труда вырвал ее. На нас полетели осколки стекла, мусор. Это было страшно. Мы думали, что умрем.

Мощный торнадо обрушился на Оклахому накануне. Скорость ветра в его воронке достигала 89 метров в секунду. Метеорологи предупреждают об опасности новых ураганов.

Поисково-спасательные работы в американском штате Оклахома практически завершены. Несколько суток вместе со специалистами обследовали и разбирали завалы сотни волонтеров. По уточненным данным, общее число погибших в результате удара стихии составляет 24 человека, среди них - девять детей. Между тем власти отмечают, что эта цифра может возрасти. Пострадавших же более 230.

Метеорологи присвоили разрушительному смерчу, который атаковал Оклахому, максимальный уровень мощности. По оценкам ряда специалистов, она была равна мощности примерно восьми атомных бомб. Ущерб, нанесенный стихией, предположительно может превысить миллион долларов.