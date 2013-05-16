Мощное торнадо в США. Есть пострадавшие

Новости США. Жертвами мощного торнадо в американском штате Техас стали около 10 человек, свыше 100 получили ранения. Власти не исключают, что число погибших и пострадавших может возрасти, так как еще 14 человек числятся пропавшими без вести.

Бурей уничтожены около 80 жилых домов, повреждены линии электропередач. Сильнее всего от разгула стихии пострадал город Грэнбери, расположенный всего в 100 километрах от Далласа. Жители некоторых районов штата утверждают, что стихия сопровождалась градом размером с апельсин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.