Могилев: из ЖД вокзала эвакуировали людей из-за бесхозной коробки

Новости Беларуси. Около 100 человек эвакуировали днем 23 октября из здания железнодорожного вокзала в Могилеве.

Причиной стала картонная коробка, оставленная возле вокзала.

Андрей Тетерюков, заместитель начальника ООДС УВД подполковник милиции:

На месте работали специальные службы и саперно-пиротехническая группа. Содержимое коробки не представляет опасности. В ней обнаружены 5-литровая полимерная бутылка с питьевой водой, бутылка из под вина (0,7 л) с жидкостью и полиэтиленовый пакет с продуктами. На движении поездов ситуация не отразилась. Вокзал работает в обычном режиме. ОВД проводится проверка.

Несколько лет назад в Минске сразу два случая ложного минирования были зафиксированы в один вечер.

С разбежкой в несколько минут на пульт милиции поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале. Во втором случае проявили бдительность пассажиры – на станции метро «Уручье» они обнаружили бесхозную сумку. В обоих случаях взрывчатых веществ не обнаружено. А в забытой сумке оказалась одежда. Подробности этой истории вы узнаете из видео.