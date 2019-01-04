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Минский городской суд проведёт предварительное судебное заседание по «делу врачей»

04 января 2019 06:30
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Новости Беларуси. 4 января минский городской суд проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших заместителя министра здравоохранения и главврача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский городской суд проведёт предварительное судебное заседание по «делу врачей»-1

Напомним, имя замминистра оказалось среди фигурантов громкого «дела врачей» летом 2018 года, были задержаны 37 должностных лиц. Глава государства потребовал тогда вскрыть весь преступный механизм, невзирая на чины, ранги и фамилии.

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Бывшего замминистра задержали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за получение незаконных денежных вознаграждений при оказании содействия на поставку оборудования и медпрепаратов по завышенным ценам.

Минский городской суд проведёт предварительное судебное заседание по «делу врачей»-4

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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