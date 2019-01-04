Минский городской суд проведёт предварительное судебное заседание по «делу врачей»

Новости Беларуси. 4 января минский городской суд проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших заместителя министра здравоохранения и главврача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, имя замминистра оказалось среди фигурантов громкого «дела врачей» летом 2018 года, были задержаны 37 должностных лиц. Глава государства потребовал тогда вскрыть весь преступный механизм, невзирая на чины, ранги и фамилии.

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Бывшего замминистра задержали за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за получение незаконных денежных вознаграждений при оказании содействия на поставку оборудования и медпрепаратов по завышенным ценам.