Минск: рабочий упал со второго этажа в торговом центре на проспекте Победителей

Новости Беларуси. Тяжелые травмы получил рабочий после падения со второго этажа в торговом центре на проспекте Победителей. При проведении работ в одном из технологических помещений отделочник наступил на проем, заделанный гипсокартоном. Покрытие проломилось и мужчина упал на первый этаж в отдел бытовой техники.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Вопросы, для чего в техпомещении был сделан опасный для жизни проем и можно ли было там находиться людям, остаются открытыми. Их разрешением сейчас занимается администрация торгового центра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.