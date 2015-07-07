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Минск: рабочий упал со второго этажа в торговом центре на проспекте Победителей

07 июля 2015 18:24
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Новости Беларуси. Тяжелые травмы получил рабочий после падения со второго этажа в торговом центре на проспекте Победителей. При проведении работ в одном из технологических помещений отделочник наступил на проем, заделанный гипсокартоном. Покрытие проломилось и мужчина упал на первый этаж в отдел бытовой техники.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Вопросы, для чего в техпомещении был сделан опасный для жизни проем и можно ли было там находиться людям, остаются открытыми. Их разрешением сейчас занимается администрация торгового центра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# происшествия # Ремонт и капремонт в Беларуси

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