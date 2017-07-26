Минск пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений: самолеты вынуждены были приземляться в Гомеле

Новости Беларуси. За сутки выпало почти 90 % месячной нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице, как и по всей стране, ликвидируют последствия непогоды. Наибольший ущерб грозовой фронт со шквалистым ветром нанесли Минской и Брестской областям. В этих регионах на данный момент восстанавливают энергоснабжение в ряде населенных пунктов.

В нескольких из них повреждены крыши жилых домов и сельхозпостроек.

Из-за непогоды летевшие в Минск самолеты были вынуждены приземляться в Гомеле. Разгул стихии в столице привел к падению деревьев, остановкам движения транспорта и подтоплениям. Спасатели извлекли из воды порядка 10 легковых автомобилей.