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Фотофакт: во время грозы 25 июля выпало 90% месячной нормы осадков, затопило автомобили и повалило деревья

26 июля 2017 08:49
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Новости Беларуси. Более 30 населенных пунктов остаются обесточенными в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжают ликвидировать последствия грозового фронта, который прошел 25 июля. Непогода привела к остановкам движения транспорта и подтоплениям. Так, в столице, Минской и Брестской областях зафиксированы десятки подобных случаев.

Только в столице из воды спасатели извлекли порядка 10 легковых автомобилей.

К слову, в городе за сутки выпало почти 90 % месячной нормы осадков. Не меньше хлопот доставил и сильный ветер. Сразу из нескольких населенных пунктов поступили сообщения о повреждении крыш жилых домов и сельскохозяйственных построек.

Не выдержали напора стихии деревья, одно из них упало на автомобиль.

Сейчас ведутся восстановительные работы.

Фотофакт: во время грозы 25 июля выпало 90% месячной нормы осадков, затопило автомобили и повалило деревья-1

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
Привлекались порядка 240 человек в течении суток, 87 единиц техники, благодаря этому нарушения оперативно устранялись.

На 07:00 у нас еще продолжались работы по восстановлению 37 населенных пунктов в целом по республике,

большая часть из которых в Минской области. Из них 21 пункт с населением менее 50 жителей, то есть это некрупные населенные пункты. Ситуация спокойная, энергетики к ней готовы. Благодаря подготовке персонала и наличию всех необходимых материалов и запасных частей устранение проходит в обычном, спокойном режиме с соблюдением мер безопасности и технологии.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт # Александр Мальков

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