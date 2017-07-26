Фотофакт: во время грозы 25 июля выпало 90% месячной нормы осадков, затопило автомобили и повалило деревья

Новости Беларуси. Более 30 населенных пунктов остаются обесточенными в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжают ликвидировать последствия грозового фронта, который прошел 25 июля. Непогода привела к остановкам движения транспорта и подтоплениям. Так, в столице, Минской и Брестской областях зафиксированы десятки подобных случаев.

Только в столице из воды спасатели извлекли порядка 10 легковых автомобилей.

К слову, в городе за сутки выпало почти 90 % месячной нормы осадков. Не меньше хлопот доставил и сильный ветер. Сразу из нескольких населенных пунктов поступили сообщения о повреждении крыш жилых домов и сельскохозяйственных построек.

Не выдержали напора стихии деревья, одно из них упало на автомобиль.

Сейчас ведутся восстановительные работы.