Минск: мужчина захватил заложницу, чтобы добиться освобождения из-под стражи своего брата

Новости Беларуси. 25-летний ранее судимый минчанин, используя в качестве орудия преступления горлышко разбитой стеклянной бутылки и угрожая расправой работнице магазина, требовал от представителей Министерства внутренних дел освободить из-под стражи его брата. Это произошло в подземном переходе в Заводском районе осенью прошлого года.

Управление Следственного комитета по Минску направило уголовное дело в суд.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе расследования установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник, помимо посягательства на свободу, жизнь и здоровье женщины с целью понуждения представителей правоохранительных органов выполнить его требование, совершил еще ряд преступлений. Угрожая убийством потерпевшей, он намеревался завладеть выручкой торгового объекта и, демонстрируя серьезность своих намерений, разбил стеклянную витрину магазина. Кроме того, сопротивляясь сотрудникам милиции при задержании, он причинил одному из них осколком бутылки легкие телесные повреждения в виде резаных ран рук.

Сотрудники органов внутренних дел мужчину обезвредили, женщина была спасена.

Минчанин обвиняется в хулиганстве, разбое, захвате заложника, совершенном из корыстных побуждений, а также в сопротивлении сотрудникам ОВД при выполнении ими своих обязанностей, сопряженном с применением насилия.

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