Минск: 23-летний парень ограбил беременную женщину, угрожая кухонным ножом

Новости Беларуси. Около 8 часов вечера 28 сентября во Фрунзенском районе Минска произошло нападение на 33-летнюю беременную.

Злоумышленник подкараулил женщину у банкомата по улице Берута и, угрожая кухонным ножом, заставил снять с карточки все деньги.

Женщина, опасаясь за свое здоровье и здоровье будущего ребенка, сняла со счета 2 млн 800 тысяч и передала грабителю. Когда тот скрылся, обратилась в милицию.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы немедленно приступили к поискам нападавшего и уже через час была установлена личность подозреваемого.

Задержать преступника удалось спустя сутки на квартире с репутацией «притон».

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

23-летний неработающий минчанин, ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков, был доставлен в районное УВД. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в этот же день парень «геройствовал» не однажды.

Тремя часами ранее парень ограбил ломбард на сумму 250 миллионов рублей.

Кроме того, в настоящее время устанавливается причастность молодого человека к серии краж из автомобилей.

К слову, необычная автомобильная кража произошла в столице прошлой зимой. Мужчина угнал снегоуборочную машину в Минске и уехал на ней в Солигорский район. Смотрите видео.