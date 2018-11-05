Минчанин в ТЦ отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту

Новости Беларуси. В Минске мужчина отрезал себе фалангу мизинца в торговом центре.

По информации ГУВД Мингорисполкома, минчанин обратился к консультанту салона связи в ТЦ на улице Кальварийской. 40-летний неработающий мужчина попросил оформить ему мобильный телефон в рассрочку.

Консультант сказала, что у мужчины есть непогашенные долги за пользование мобильными услугами компании. Минчанин погасил задолженность, но служба безопасности оператора связи все равно не позволила совершить этому клиенту какие-либо кредитно-денежные операции.

Тогда мужчина пошел в продуктовый магазин, нашел кухонный нож, распаковал его и нанес им удар по мизинцу левой руки. Минчанин взял отрезанную фалангу пальца, вернулся в салон связи и бросил часть пальца в лицо девушки-консультанта.