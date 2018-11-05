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Минчанин в ТЦ отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту

05 ноября 2018 10:01
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Новости Беларуси. В Минске мужчина отрезал себе фалангу мизинца в торговом центре.

По информации ГУВД Мингорисполкома, минчанин обратился к консультанту салона связи в ТЦ на улице Кальварийской. 40-летний неработающий мужчина попросил оформить ему мобильный телефон в рассрочку.

Консультант сказала, что у мужчины есть непогашенные долги за пользование мобильными услугами компании. Минчанин погасил задолженность, но служба безопасности оператора связи все равно не позволила совершить этому клиенту какие-либо кредитно-денежные операции.

Тогда мужчина пошел в продуктовый магазин, нашел кухонный нож, распаковал его и нанес им удар по мизинцу левой руки. Минчанин взял отрезанную фалангу пальца, вернулся в салон связи и бросил часть пальца в лицо девушки-консультанта.

Минчанин в ТЦ отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту-1

Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

Правоохранителям мужчина рассказал, что таким образом он отомстил сотруднику мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула. По словам мужчины, если бы он знал заранее, что не сможет оформить новый кредит, не стал бы погашать долг.

Скорая, приехавшая на место инцидента, установила, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Минчанина госпитализировали.

Оказалось, что мужчина летом нынешнего года освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, а ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

По факту случившегося проводится проверка.

В конце октября в одном из магазинов Минска мужчина угрожал продавцу пистолетом.

Мужчина требовал порезать лимон (читать далее).  

# Хулиганство # происшествия

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