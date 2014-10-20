Прямой эфир

Минчанин, похитивший с МТЗ стройматериалы на Br250 млн, задержан в России

20 октября 2014 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В июле сотрудниками Партизанского РУВД столицы был задержан минчанин, который совершил кражу в особо крупном размере с территории Минского тракторного завода.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:
По подложным документам 42-летний минчанин въехал на территорию Минского тракторного завода и был задержан при вывозе грунтовки, лакокрасочных и металлических изделий с предприятия. Общая стоимость похищенного составила порядка 250 миллионов белорусских рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело. С целью избежать ответственности, мужчина скрылся от белорусских правоохранителей в Московской области (РФ).

Злоумышленника задержали в России. В настоящее время в отношении мужчины проводится процедура экстрадиции.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, минувшим летом в Гродно произошла курьезная кража. 40-летний мужчина прямо из вольера зоопарка похитил детёныша американского енота. Подробности этой истории вы узнаете из видео.

# происшествия # Кража # Наталья Ганусевич

Другие новости рубрики

Все новости
Подробности жестокого убийства цыганской семьи в Жлобине: подозреваются младший сын и жена старшего
20 октября 2014 13:13

Подробности жестокого убийства цыганской семьи в Жлобине: подозреваются младший сын и жена старшего

Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища неделю назад, найдены
20 октября 2014 12:51

Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища неделю назад, найдены

Гродненский район: в пьяной драке 48-летний сын убил отца
20 октября 2014 12:28

Гродненский район: в пьяной драке 48-летний сын убил отца