Минчанин, похитивший с МТЗ стройматериалы на Br250 млн, задержан в России

Новости Беларуси. В июле сотрудниками Партизанского РУВД столицы был задержан минчанин, который совершил кражу в особо крупном размере с территории Минского тракторного завода.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:

По подложным документам 42-летний минчанин въехал на территорию Минского тракторного завода и был задержан при вывозе грунтовки, лакокрасочных и металлических изделий с предприятия. Общая стоимость похищенного составила порядка 250 миллионов белорусских рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело. С целью избежать ответственности, мужчина скрылся от белорусских правоохранителей в Московской области (РФ).

Злоумышленника задержали в России. В настоящее время в отношении мужчины проводится процедура экстрадиции.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, минувшим летом в Гродно произошла курьезная кража. 40-летний мужчина прямо из вольера зоопарка похитил детёныша американского енота. Подробности этой истории вы узнаете из видео.