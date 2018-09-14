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Авария в Логойском районе: 64-летняя минчанка госпитализирована

14 сентября 2018 19:20
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Новости Беларуси. ДТП в Логойском районе: 68-летний минчанин не справился с управлением и допустил занос автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария в Логойском районе: 64-летняя минчанка госпитализирована-1

Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия пострадала пассажирка на заднем сиденье – 64-летняя жительница Минска. С переломами ее доставили в больницу. Стоит отметить, что она, в отличие от водителя, не была пристегнута ремнем безопасности. ГАИ напоминает, что за перевозку непристегнутых пассажиров водителю грозит штраф.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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