Авария в Логойском районе: 64-летняя минчанка госпитализирована

Новости Беларуси. ДТП в Логойском районе: 68-летний минчанин не справился с управлением и допустил занос автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия пострадала пассажирка на заднем сиденье – 64-летняя жительница Минска. С переломами ее доставили в больницу. Стоит отметить, что она, в отличие от водителя, не была пристегнута ремнем безопасности. ГАИ напоминает, что за перевозку непристегнутых пассажиров водителю грозит штраф.