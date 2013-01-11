Милиция задержала подозреваемых в избиении инвалида в метро

Новости Беларуси. Трое молодых людей, подозреваемых в избиении инвалида, задержаны. Установить их помогли Интернет-пользователи.

У этой видеозаписи практически 60 тысяч просмотров, а под ней – бесчисленное количество комментариев. В центре внимания – трое молодых людей. С виду ничем непримечательных. Но это только на первый взгляд. При увеличении видим: руки парней в крови.

Это произошло 2 января в вагоне метро. 40-летний минчанин, инвалид I группы, попросил одного из сидящих парней уступить ему место, в ответ – поток брани. Затем молодые люди принялись его избивать. Окровавленную жертву нападавшие бросили прямо на полу, а сами вышли на станции «Площадь Победы».

«Черепно-мозговая травма средней степени». Такой диагноз пострадавшему поставили в больнице, однако последствия того вечера не остались односторонними. В минском метрополитене более 900 камер видеонаблюдения. В объектив одной из них и попали нападавшие.

Александр Салей, главный ревизор по безопасности движения поездов КУП «Минский метрополитен»:

Кроме контроля за пассажиропотоком эти камеры помогают и позволяют в случае необходимости выявить лиц, совершивших какие-либо правонарушения.

Начались поиски. Принято решение обнародовать запись. История вызвала резонанс – результата долго ждать не пришлось. Буквально через несколько часов у оперативников были данные страниц вероятных подозреваемых в социальных сетях. Из трех – одно попадание. И оно наверняка. Удалось выйти на оставшихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района Минска:

Молодые люди на данный момент учатся в средне-специальных учебных заведениях, а именно в колледжах и ПТУ. Ранее к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Говорят, что они были абсолютно трезвыми, что в драке участвовал только один человек. Они просто при этом присутствовали. Это уже с их слов.

По факту уже возбуждено уголовное дело, а в байнете не смокают дискуссии. И лишь один вопрос остается открытым: если мужчина просил уступить место, значит свободных не было, а в вагоне были другие люди? Которые почему-то остались сторонними наблюдателями.