Микроавтобус с россиянами перевернулся на трассе Москва – Минск. Есть пострадавшие

Микроавтобус с россиянами перевернулся на трассе Москва – Минск. ДТП произошло накануне вечером. Известно, что российские туристы возвращались в Кострому после тура по Беларуси. В какой-то момент водитель маршрутки не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В салоне находились семь человек. Шестеро получили различные травмы. Им понадобилась помощь медиков. Пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение толочинской больницы. После проведения диагностики 17-летнюю девушку перевели в Оршу. У нее черепно-мозговая травма. Она останется пока под наблюдением специалистов. Сейчас жизни российских туристов вне опасности. Некоторые смогут уже сегодня отправиться домой.