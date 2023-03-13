Прямой эфир

Микроавтобус с россиянами перевернулся на трассе Москва – Минск. Есть пострадавшие

13 марта 2023 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Микроавтобус с россиянами перевернулся на трассе Москва – Минск. ДТП произошло накануне вечером. Известно, что российские туристы возвращались в Кострому после тура по Беларуси. В какой-то момент водитель маршрутки не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус с россиянами перевернулся на трассе Москва – Минск. Есть пострадавшие-1

В салоне находились семь человек. Шестеро получили различные травмы. Им понадобилась помощь медиков. Пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение толочинской больницы. После проведения диагностики 17-летнюю девушку перевели в Оршу. У нее черепно-мозговая травма. Она останется пока под наблюдением специалистов. Сейчас жизни российских туристов вне опасности. Некоторые смогут уже сегодня отправиться домой.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Глубокском районе спасатели нашли потерявшуюся девочку, её госпитализировали с обморожением
27 февраля 2023 12:57

В Глубокском районе спасатели нашли потерявшуюся девочку, её госпитализировали с обморожением

В аварии в Молодечненском районе погибли два человека, есть пострадавшие
26 февраля 2023 07:32

В аварии в Молодечненском районе погибли два человека, есть пострадавшие

Маршрутка с пассажирами в Лидском районе протаранила барьерное ограждение
24 февраля 2023 14:31

Маршрутка с пассажирами в Лидском районе протаранила барьерное ограждение