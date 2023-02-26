Прямой эфир

В аварии в Молодечненском районе погибли два человека, есть пострадавшие

26 февраля 2023 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей случилось вечером 25 февраля. В аварии погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщает МВД.

В аварии в Молодечненском районе погибли два человека, есть пострадавшие-1

Фото: МВД Беларуси  

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, направляясь в сторону Минска, потерял управление транспортным средством и оказался на встречной полосе. Лобовое столкновение случилось с микроавтобусом.

В аварии в Молодечненском районе погибли два человека, есть пострадавшие-4

Фото: МВД Беларуси  

Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы. Водитель и двенадцатилетний пассажир другого авто доставлены в медицинское учреждение.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Маршрутка с пассажирами в Лидском районе протаранила барьерное ограждение
24 февраля 2023 14:31

Маршрутка с пассажирами в Лидском районе протаранила барьерное ограждение

Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств
24 февраля 2023 11:01

Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств

В результате столкновения маршрутки и трактора в Могилевском районе госпитализированы 4 пострадавших
24 февраля 2023 09:10

В результате столкновения маршрутки и трактора в Могилевском районе госпитализированы 4 пострадавших