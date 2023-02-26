В аварии в Молодечненском районе погибли два человека, есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей случилось вечером 25 февраля. В аварии погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщает МВД.

Фото: МВД Беларуси

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, направляясь в сторону Минска, потерял управление транспортным средством и оказался на встречной полосе. Лобовое столкновение случилось с микроавтобусом.

Фото: МВД Беларуси