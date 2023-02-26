В аварии в Молодечненском районе погибли два человека, есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей случилось вечером 25 февраля. В аварии погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщает МВД.
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей случилось вечером 25 февраля. В аварии погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщает МВД.
Фото: МВД Беларуси
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, направляясь в сторону Минска, потерял управление транспортным средством и оказался на встречной полосе. Лобовое столкновение случилось с микроавтобусом.
Фото: МВД Беларуси
Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы. Водитель и двенадцатилетний пассажир другого авто доставлены в медицинское учреждение.
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