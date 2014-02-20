Водитель сгорел в салоне своего автомобиля в Гомеле

Новости Беларуси. Трагедия в Гомеле: водитель сгорел в салоне своего автомобиля. Легковушка загорелась прямо во время движения. После возгорания машина притормозила, к ней бросились люди, чтобы вытащить мужчину, но в этот момент авто вновь тронулось с места, съехало на обочину и перевернулось.

Пожарные оперативно выехали на место происшествия, однако спасти водителя не удалось. Сейчас ведется следствие. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.