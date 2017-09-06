Мэр Минска прокомментировал нештатную ситуацию на ТЭЦ-4

Новости Беларуси. ЧП на минской ТЭЦ-4 уже прокомментировал мэр города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отвечая на вопрос нашего корреспондента, Андрей Шорец заверил, что энергосистема столицы способна справится с любой нештатной ситуацией.
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитатета:
В принципе, у нас один сбой был такой крупный, когда в ураган повалило деревья, а в Минском районе остановили несколько водозаборов. Проблемы были с обеспечением питьевой водой. Но энергетики и водоканал достойно справились, и я уверен, что
профессионализм наших работников «Минскэнерго» достаточно высокий, чтобы устранять любые внештатные ситуации.