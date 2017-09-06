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Мэр Минска прокомментировал нештатную ситуацию на ТЭЦ-4

06 сентября 2017 13:44
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Новости Беларуси. ЧП на минской ТЭЦ-4 уже прокомментировал мэр города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отвечая на вопрос нашего корреспондента, Андрей Шорец заверил, что энергосистема столицы способна справится с любой нештатной ситуацией.

Мэр Минска прокомментировал нештатную ситуацию на ТЭЦ-4-1

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитатета:
В принципе, у нас один сбой был такой крупный, когда в ураган повалило деревья, а в Минском районе остановили несколько водозаборов. Проблемы были с обеспечением питьевой водой. Но энергетики и водоканал достойно справились, и я уверен, что

профессионализм наших работников «Минскэнерго» достаточно высокий, чтобы устранять любые внештатные ситуации.

# происшествия # Фотофакт # Андрей Шорец # Авария

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