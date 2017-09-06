Мэр Минска прокомментировал нештатную ситуацию на ТЭЦ-4

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитатета:

В принципе, у нас один сбой был такой крупный, когда в ураган повалило деревья, а в Минском районе остановили несколько водозаборов. Проблемы были с обеспечением питьевой водой. Но энергетики и водоканал достойно справились, и я уверен, что

профессионализм наших работников «Минскэнерго» достаточно высокий, чтобы устранять любые внештатные ситуации.