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Мать, насиловавшая своего 7-летнего сына, привлекалась за занятие проституцией

07 июля 2015 16:34
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Новости Беларуси. О шокирующем случае в Гродно сообщили сегодня в МВД Беларуси.

23-летняя жительница областного центра задержана за насильственные действия сексуального характера в отношении собственного 7-летнего сына. Женщина также

снимала порнографические видео с участием ребенка на веб-камеру у себя дома и выкладывала в Интернет.

Сергей Колтун, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
Морально-этический облик данной гражданки оставляет желать лучшего. Она не работала, привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией. То есть, можно говорить о том, что она вела антисоциальный, паразитический образ жизни.

В МВД также отметили, что с начала года в Беларуси сотрудниками милиции

выявлено почти 130 преступлений, связанных педофилией. 

Пресс-служба МВД Республики Беларусь:
За первое полугодие текущего года сотрудниками подразделений по противодействию торговле людьми МВД выявлено 127 преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей (педофилией), из которых 62 относятся к категории тяжких и особо тяжких, также установлен 21 факт изготовления и распространения детской порнографии.

# происшествия # Педофилия # Сергей Колтун

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