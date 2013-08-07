Массовый мор рыбы в Горецком районе

Новости Беларуси. Массовый мор рыбы на Могилевщине. ЧП произошло в Горецком районе. Более 8 километров реки Проня (приток Сожа) покрыты зеленовато-бурой пленкой. В воде плавает дохлая рыба.

Инспекторы природоохраны уже обследовали русло вверх по течению. Взяли пробы воды. Результаты экспертизы пока неизвестны. Но, по всей видимости, в реку попали стоки нечистот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Павловский, начальник Горецкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Территория загрязнения намного может больше оказаться. Пятно было где-то протяженностью более 8 километров, на сегодняшний день оно ушло ниже по течению.