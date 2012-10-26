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Массовые беспорядки в Перу. В столкновениях с полицией погиб 1 человек, более 50 ранены

26 октября 2012 07:47
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Новости Перу. Один человек погиб и более полусотни получили ранения в результате столкновений жителей с полицейскими в столице Перу – Лиме. Беспорядки спровоцировало решение местной администрации закрыть крупный рынок. Работники выступили против таких инициатив и вступили в открытое противостояние с правоохранителями, которые были вынуждена применить слезоточивый газ.

Сейчас протестующие забаррикадировались на территории рынка и продолжают оказывать ожесточенное сопротивление полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Акции протеста # Фотофакт

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