Массовые беспорядки в Перу. В столкновениях с полицией погиб 1 человек, более 50 ранены

Новости Перу. Один человек погиб и более полусотни получили ранения в результате столкновений жителей с полицейскими в столице Перу – Лиме. Беспорядки спровоцировало решение местной администрации закрыть крупный рынок. Работники выступили против таких инициатив и вступили в открытое противостояние с правоохранителями, которые были вынуждена применить слезоточивый газ.

Сейчас протестующие забаррикадировались на территории рынка и продолжают оказывать ожесточенное сопротивление полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.