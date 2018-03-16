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«Машину всю разбил». В Витебске из-за возвращения морозов выросла аварийность на дорогах

16 марта 2018 12:34
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Новости Беларуси. Природа вновь дает повод поговорить о погоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зима продолжает отстаивать свои права.

В Витебске зафиксировали 10 градусов мороза. А утром 16 марта город даже припорошило снегом. Увеличилось количество аварий на дорогах.

«Машину всю разбил». В Витебске из-за возвращения морозов выросла аварийность на дорогах-1

Павел Яковлев, автомобилист:
Вчера было еще нормально, сегодня с обычной скоростью едешь... Машину всю разбил. Солью не посыпают, потому что уже вроде как весна. Когда заморозки, бывает неприятно. Я думаю, сегодня в городе много очень аварий.

«Машину всю разбил». В Витебске из-за возвращения морозов выросла аварийность на дорогах-4

«Машину всю разбил». В Витебске из-за возвращения морозов выросла аварийность на дорогах-6

Валентина Синковец, житель Витебска:
Конечно, неудобно, что там говорить, тем более, уже хочется весны. Сейчас хоть солнце светит.

Еще холоднее будет предстоящей ночью. По северо-востоку, прогнозируют синоптики, столбики термометров опустятся до - 17 градусов. Прохладно будет и на будущей неделе. Но ожидается, что это будет уже прощальная зимняя гастроль.

«Машину всю разбил». В Витебске из-за возвращения морозов выросла аварийность на дорогах-9

# происшествия # Авария в Витебске # Фотофакт

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