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Мотоциклист-бесправник влетел в дерево в Глубокском районе

09 августа 2019 13:37
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Новости Беларуси. В Глубокском районе в результате аварии погиб мотоциклист. Эту информацию сообщает управление ГАИ МВД.

Восьмого августа около десяти часов вечера 28-летний мужчина управлял мотоциклом «ИЖ Юпитер» без водительского удостоверения. Водитель ранее лишился прав за вождение в нетрезвом виде.

Мотоциклист-бесправник влетел в дерево в Глубокском районе-1

Фото: МВД Беларуси

Проезжая по ул. Белорусской в деревне Дерковщина, водитель выбрал неверную скорость, отчего не справился с управлением мотоцикла и вылетел в кювет. Потом мотоциклист врезался в дерево. В результате столкновения водитель получил травмы и скончался на месте ДТП. Его 30-летний пассажир был госпитализирован.

В ГАИ рассказали, что водитель и пассажир ехали на мотоцикле без шлемов.

В начале августа под Новополоцком мотоциклист сбил двух женщин. В результате ДТП все трое были госпитализированы (читать далее).  

# Авария в Витебской области # происшествия

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