Прямой эфир

Лжеминер Брестского автовокзала установлен: мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

26 октября 2016 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Видео эвакуации людей с Брестского автовокзала появилось в сети. Напомним, накануне вечером на пульт дежурного милиции поступил звонок. Неизвестный сообщил о пожаре на автовокзале и заложенной бомбе. На место оперативно прибыли спасатели, правоохранители, медики и саперно-пиротехническая служба.

Из здания были выведены 20 человек. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Личность лжеминера уже установлена. Им оказался 35-летний неработающий сельчанин, уроженец Могилевской области. Он задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# происшествия # Лжеминирование

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в садовом товариществе Олехновичи: погиб отец и 5-летний сын
24 октября 2016 15:01

Пожар в садовом товариществе Олехновичи: погиб отец и 5-летний сын

Могилевский областной суд оставил в силе приговор в виде 20 лет лишения свободы педофилу из Горецкого района
24 октября 2016 13:10

Могилевский областной суд оставил в силе приговор в виде 20 лет лишения свободы педофилу из Горецкого района

Армен Мартиросян о действиях СБУ: «Мне ничего не предъявляли, абсолютно»
23 октября 2016 18:50

Армен Мартиросян о действиях СБУ: «Мне ничего не предъявляли, абсолютно»