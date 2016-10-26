Лжеминер Брестского автовокзала установлен: мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Новости Беларуси. Видео эвакуации людей с Брестского автовокзала появилось в сети. Напомним, накануне вечером на пульт дежурного милиции поступил звонок. Неизвестный сообщил о пожаре на автовокзале и заложенной бомбе. На место оперативно прибыли спасатели, правоохранители, медики и саперно-пиротехническая служба.

Из здания были выведены 20 человек. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Личность лжеминера уже установлена. Им оказался 35-летний неработающий сельчанин, уроженец Могилевской области. Он задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.