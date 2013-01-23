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Лютые морозы в США унесли жизни 4 человек

23 января 2013 10:56
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Новости США. Сильные морозы в США унесли жизни уже 4 человек. Температура в некоторых населенных пунктах опустилась до минус 37 градусов. В крупнейшем городе Иллинойса - Чикаго - установилась не только очень холодная погода, но и поднялся сильный ветер. Это создает ощущение более низкой температуры.

Из-за небывалых холодов часто образовываются прорывы на водопроводах. Во многих штатах закрыты школы. А жители, чьи дома не подготовлены для зимы, могут переждать холода в специальных убежищах. По данным синоптиков, сильные морозы продержатся как минимум до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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