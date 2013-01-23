В Столбцовском районе при пожаре в жилом доме погибли мать и дочь

Новости Беларуси. Пожар в Столбцовском районе Минской области унес жизни двух человек: матери и дочери. Возгорание произошло минувшей ночью в деревне Новый Свержень. Причины пока не ясны.

Спасатели прибыли на место через 8 минут после принятого звонка, однако к этому времени крыша дома горела открытым пламенем. Спустя час пожар был ликвидирован. На месте ЧП обнаружили тела женщины и 12-летней девочки.

С начала года это уже 6 случай детской гибели на пожарах, отметили в МЧС. Всегда прямо или косвенно вину за трагедию несут взрослые, которые либо оставляют детей одних без присмотра, либо не соблюдают правила противопожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ягодинский, временно исполняющий обязанности начальника Столбцовского отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

В последний раз были около месяца назад. Дом, по их же пояснениям, поддерживали в хорошем состоянии, чтобы можно им было пользоваться, проживать, печное отопление ремонтировали, хозяйка заверяла, в 2011 году производили ремонт печного отопления и печи все были исправны. Хотя сама признается, что на протяжении вот этих дней топили печь часто и долго, потому что после месячного отсутствия дом промерз, возможно, перекал произошел. Но это только как одна из версий возгорания.