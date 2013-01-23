В США вновь молодые люди открыли стрельбу в учебном заведении. Спрос на оружие в магазинах только растет

Новости США. Очередная трагедия в США. На этот раз 4 человека пострадали при стрельбе в колледже Техаса. Поначалу двое молодых людей о чем-то громко спорили, а потом взялись за оружие.

По свидетельству очевидцев, в общей сложности раздалось не менее девяти выстрелов. Ранения получили три человека, в том числе один из стрелявших. Кроме того, у одного из свидетелей случился сердечный приступ. Его состояние критическое.

Полиция эвакуировала всех учащихся и сотрудников колледжа, а также закрыла несколько школ, расположенных неподалеку.

В связи с инцидентом ведется расследование. Никаких обвинений задержанным пока не предъявляли.

16 января Президент Барак Обама представил Конгрессу план по ограничению оборота оружия. Тем временем, продавцы заявляют, что спрос на оружие в магазинах растёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.