Автомобиль рассыпался, как конструктор. СК выясняет причины смертельного ДТП в Дзержинском районе

Новости Беларуси. В управлении Следственного комитета по Минской области устанавливают обстоятельства ужасного ДТП в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Накануне компания молодых людей – три парня и девушка – на автомобиле совершила маневр, который стал для одного пассажира смертельным. По предварительной версии, водитель машины выбрал неправильную скорость, съехал в кювет и врезался в дерево. Транспортное средство рассыпалось, как конструктор.