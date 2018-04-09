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Автомобиль рассыпался, как конструктор. СК выясняет причины смертельного ДТП в Дзержинском районе

09 апреля 2018 16:05
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Новости Беларуси. В управлении Следственного комитета по Минской области устанавливают обстоятельства ужасного ДТП в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автомобиль рассыпался, как конструктор. СК выясняет причины смертельного ДТП в Дзержинском районе-1

Накануне компания молодых людей – три парня и девушка – на автомобиле совершила маневр, который стал для одного пассажира смертельным. По предварительной версии, водитель машины выбрал неправильную скорость, съехал в кювет и врезался в дерево. Транспортное средство рассыпалось, как конструктор.

Автомобиль рассыпался, как конструктор. СК выясняет причины смертельного ДТП в Дзержинском районе-4

Все те, кто в нем находился, имели признаки алкогольного опьянения. Погиб пассажир, который сидел впереди. Еще двое и водитель – с тяжелыми травмами в больнице. Известно, что участники ДТП неоднократно попадали в поле зрения милиции по причине различных правонарушений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Автомобиль рассыпался, как конструктор. СК выясняет причины смертельного ДТП в Дзержинском районе-7

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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