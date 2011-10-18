Любовь слепа. Студентка минского вуза верила, что 1 300 долларов, 400 евро и ноутбук украл домовой, а не любимый

Об этом пишет 18 октября Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД.

В течение длительного времени 21-летний строитель из Молодечно захаживал в гости к подружке, с которой познакомился в Минске. Как оказалось, кавалер запал на сбережения девушки: периодически он их подчищал.

Минчанка, обнаружив пропажу, первым делом рассказала о ней молодому человеку, добавив, что подозревает в краже домового. Кавалеру такая подача понравилась – он поддержал эту идею и продолжил воровство. В конце концов студентка рассказала о проделках домового родителям – а те посоветовали обратиться в милицию.

«Домовой» задержан. Возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.