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Любовь слепа. Студентка минского вуза верила, что 1 300 долларов, 400 евро и ноутбук украл домовой, а не любимый

18 октября 2011 09:45
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Об этом пишет 18 октября Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД.

В течение длительного времени 21-летний строитель из Молодечно захаживал в гости к подружке, с которой познакомился в Минске. Как оказалось, кавалер запал на сбережения девушки: периодически он их подчищал.

Минчанка, обнаружив пропажу, первым делом рассказала о ней молодому человеку, добавив, что подозревает в краже домового. Кавалеру такая подача понравилась – он поддержал эту идею и продолжил воровство. В конце концов студентка рассказала о проделках домового родителям – а те посоветовали обратиться в милицию.

«Домовой» задержан.  Возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

# происшествия

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