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По улицам Тайланда текут настоящие реки

17 октября 2011 08:02
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До трехсот человек возросло число жертв самого сильного за последние полвека наводнения в Таиланде.

Под водой оказалось и более половины районов столицы страны Бангкока. По улицам текут настоящие реки, глубина которых местами более метра.

Неутешителен и прогноз синоптиков: пик наводнения придется на середину недели. На данный момент в зоне бедствия около трех миллионов жителей королевства. Ущерб от удара стихии уже оценивается в несколько миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

 

По улицам Тайланда текут настоящие реки-1

По улицам Тайланда текут настоящие реки-3

По улицам Тайланда текут настоящие реки-5

По улицам Тайланда текут настоящие реки-7

По улицам Тайланда текут настоящие реки-9

По улицам Тайланда текут настоящие реки-11

По улицам Тайланда текут настоящие реки-13

# происшествия # Фотофакт

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