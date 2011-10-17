По улицам Тайланда текут настоящие реки

До трехсот человек возросло число жертв самого сильного за последние полвека наводнения в Таиланде.

Под водой оказалось и более половины районов столицы страны Бангкока. По улицам текут настоящие реки, глубина которых местами более метра.

Неутешителен и прогноз синоптиков: пик наводнения придется на середину недели. На данный момент в зоне бедствия около трех миллионов жителей королевства. Ущерб от удара стихии уже оценивается в несколько миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»