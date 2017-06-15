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Лобовая авария в Уручье: погибла 25-летняя девушка

15 июня 2017 18:01
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Новости Беларуси. 25-летняя девушка погибла в результате аварии на проспекте Независимости в Уручье. 15 июня, около восьми утра две легковые машины столкнулись лоб в лоб на пересечении с улицей Руссиянова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе водители обоих транспортных средств.

Одной из пассажирок потребовалась помощь спасателей. Девушку доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Авария практически полностью парализовало движение на проспекте в утренний час пик.

Лобовая авария в Уручье: погибла 25-летняя девушка-1

Оксана Мехедко, старший инспектор отдела ГАИ Первомайского района:
По факту ДТП проводится проверка. В настоящее время работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства выясняются.

К слову, серьезные аварии здесь происходят не впервые.

На этом участке проспекта можно разогнаться до 80 километров в час, а вот ограждение между встречными потоками автомобилей отсутствует.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Оксана Мехедко

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