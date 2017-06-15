Лобовая авария в Уручье: погибла 25-летняя девушка

Новости Беларуси. 25-летняя девушка погибла в результате аварии на проспекте Независимости в Уручье. 15 июня, около восьми утра две легковые машины столкнулись лоб в лоб на пересечении с улицей Руссиянова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе водители обоих транспортных средств.

Одной из пассажирок потребовалась помощь спасателей. Девушку доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Авария практически полностью парализовало движение на проспекте в утренний час пик.