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Лесовоз столкнулся с пассажирским поездом под Могилевом

17 декабря 2014 08:04
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Новости Беларуси. Столкновение произошло днем 16 декабря на регулируемом железнодорожном переезде железнодорожной ветки Могилев – Осиповичи. По предварительной версии, водитель лесовоза выехал на запрещающий сигнал светофора.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
В результате столкновения автомобиль «Мерседес» получил значительные механические повреждения, а водитель – травму локтя левой руки, госпитализирован. При столкновении машинист поезда получил ушиб головы, госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи, состояние удовлетворительное. Тепловоз пассажирского поезда в результате столкновения получил механический повреждения. С рельсов тепловоз и вагоны не сошли, повреждения железнодорожного полотна нет. На момент столкновения в пассажирском поезде находились 23 пассажира и 14 человек обслуживающего персонала в 6 вагонах. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.  Пассажиры автобусом Могилевского отделения БелЖД доставлены в г.Могилев.

Задержка в движении трех пассажирских поездов составила 2 часа 30 минут.

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# происшествия # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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