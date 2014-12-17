Лесовоз столкнулся с пассажирским поездом под Могилевом

Новости Беларуси. Столкновение произошло днем 16 декабря на регулируемом железнодорожном переезде железнодорожной ветки Могилев – Осиповичи. По предварительной версии, водитель лесовоза выехал на запрещающий сигнал светофора.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

В результате столкновения автомобиль «Мерседес» получил значительные механические повреждения, а водитель – травму локтя левой руки, госпитализирован. При столкновении машинист поезда получил ушиб головы, госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи, состояние удовлетворительное. Тепловоз пассажирского поезда в результате столкновения получил механический повреждения. С рельсов тепловоз и вагоны не сошли, повреждения железнодорожного полотна нет. На момент столкновения в пассажирском поезде находились 23 пассажира и 14 человек обслуживающего персонала в 6 вагонах. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Пассажиры автобусом Могилевского отделения БелЖД доставлены в г.Могилев.

Задержка в движении трех пассажирских поездов составила 2 часа 30 минут.

Читайте также: Авария с участием сразу трех легковушек почти на час заблокировала движение общественного транспорта на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Машерова. Что стало причиной? Подробности вы узнаете из видео.