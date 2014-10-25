Лельчицы: 20-летний грузчик инсценировал ограбление, чтобы присвоить себе шесть миллионов

Новости Беларуси. Продавцы поручили грузчику отнести деньги (6 миллионов белорусских рублей) в банк. Однако до учреждения молодой человек так и не дошел.

На окраине города он несколько раз ударил себя по лицу куском асфальта.

Неподалеку разбросал содержимое бумажника: свои деньги и квитанции. После чего подошел к людям, которые собирали ягоды.

В милиции он рассказал, что неизвестные люди посадили его в автомобиль, избили, отняли деньги и вывезли за город. Увидев парня с разбитым лицом, правоохранители сразу же доставили его к врачам.



Несколько дней молодой человек провел в больнице. Картину того дня, когда его якобы ограбили, грузчик восстановить так не смог: в показаниях путался.

Украденные деньги сотрудники милиции обнаружили в квартире молодого человека. Тут то ему пришлось сознаться в содеянном.

Часть средств парень уже успел потратить. Также выяснилось, что у грузчика есть судимость, за ложное сообщение о минировании предприятия.



Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Сейчас следователи выясняют, на каком основании работники магазина передали деньги грузчику. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, в прошлом году легкая нажива стала тяжелой ношей для успешного минчанина, добропорядочного семьянина.

Мужчина украл более шестнадцати тысяч долларов у своего начальника. Причем, в криминальный переплет обычный служащий попал случайно. Он зашел в кабинет шефа и увидел приоткрытый сейф. Поддавшись искушению, забрал деньги и инсценировал ограбление. Когда мужчина осознал, что сделал, у него начались проблемы со здоровьем, он даже хотел прийти с повинной, но не успел. Подробности этой истории вы узнаете из видео.