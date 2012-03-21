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Двое рыбаков провели минувшую ночь на отколовшейся льдине на реке Березина

21 марта 2012 06:39
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Новости Беларуси. Опасность, которую таит в себе ранняя весна – быстрое таяние льда. Так, этой ночью на Березине спасали тонущих рыбаков. В операции участвовали сотрудники сразу двух районных отделов МЧС.

Накануне вечером двое мужчин пешком по льду ушли к одному из островов посреди реки. Однако к ночи Березина местами вскрылась. Возвращаться обратно рыбаки не рискнули. Оставшись на острове, они вызвали помощь.

Работу осложнял сильный ветер и дождь. Поэтому спасателям пришлось предпринимать несколько попыток, чтобы добраться до острова и освободить людей из плена льда и воды. К рассвету оба рыбака были доставлены на берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси

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